Fòcara 2023: anche i Morcheeba per celebrare il più grande falò del Mediterraneo

LECCE – Grandi ospiti per il falò del Mediterraneo: il programma dell’edizione 2023 della Fòcara di Novoli è stato presentato questa mattina presso la Provincia di Lecce. Una serie di eventi collaterali che affiancheranno la famosa pira in onore di Sant’Antonio Abate. “Palpiti popolari. Radici sacre e fuochi profani” è il titolo di questa edizione, promossa dal Comune di Novoli, con il patrocinio Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni del Nord Salento, Rete delle Città marciane, Comune di San Marco in Lamis e Comune di Castellana Grotte.

Il programma, che avrà il suo culmine con l’accensione del falò più grande del Mediterraneo lunedì 16 gennaio, ore 20,30, prevede infatti un corposo calendario di eventi e di iniziative e si compone di tre sezioni: “Intersezioni”, “Suoni”e “Convivio”. Oltre 40 appuntamenti tra spettacoli, tavole rotonde e mostre che coinvolgono più di 150 persone e associazioni del territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi, i concerti dei Morcheeba e quello dei Sud Sound System & Bag A Riddim Band con Cesare Dell’Anna & Antonio Castrignanò. Il duo britannico, esploso sulla scena musicale inglese alla fine degli anni Novanta, accompagnerà il pubblico martedì 17 gennaio. Ad aprire il concerto dei Morcheeba saranno i salentini Malamore, mentre in chiusura la serata continuerà con i dj set di Kosmiko, Mundial e per finire Albert Marzinotto. La serata dell’accensione vedrà protagonisti sul palco i Sud Sound System & Bag A Riddim Band featuring Cesare Dell’Anna e Antonio Castrignanò. Il programma completo: brochure

L’accensione sarà invece preceduta dallo spettacolo Taiko, con la regia a cura di Paolo De Falco, un viaggio nel mondo degli antichi tamburi giapponesi taiko, utilizzati in passato nelle pratiche di rituali di sciamanesimo. Il programma comprende anche una sezione legata all’enogastronomia, curata da Michele Bruno: un percorso esperienziale che racconterà il cibo come momento culturale e di innovazione.

Per la prima volta, la Fòcara ha come media partner IgersItalia. Da sabato 14 gennaio, la community nazionale di IgersItalia e le community regionali di Igers Puglia, Igers Calabria, Igers Basilicata e Igers Campania saranno ospiti a Novoli per l’intero programma delle festività in onore del Santo Patrono Sant’Antonio Abate, alla scoperta della tradizione e del patrimonio culturale del territorio, per conoscere da vicino la storia del culto di Sant’Antonio Abate e le tecniche di costruzione della Focara novolese.

L’intero evento sarà completamente accessibile, grazie alla collaborazione con Abil Festa, il primo marchio di accessibilità agli eventi che consente alle persone con disabilità di godere degli eventi in piena sicurezza e autonomia.