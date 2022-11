Concorso per pulitori in Sanitaservice: nuova protesta, poi l’incontro in prefettura

LECCE – Dal nuovo sit-in, l'ennesimo, a un incontro in prefettura. Sono tornati infatti a protestare i vincitori e gli idonei del concorso per 159 posti da addetti alle pulizie in Sanità Service. Si sono dati appuntamento dalle 9 e mezzo di questa mattina, davanti alla sede leccese della Regione Puglia, accompagnati dai rappresentanti sindacali dei Cobas e dal loro segretario provinciale Giuseppe Mancarella.

Il motivo del malcontento è sempre lo stesso, denunciato anche nel corso delle precedenti manifestazioni: la richiesta di assunzione a tempo indeterminato, già deliberata dalla società in house della Asl per lo scorso primo luglio. In giornata attendevano anche l’assessore regionale alle Politiche della salute, Rocco Palese, il quale ha però inviato un messaggio per comunicare loro l’assenza per impegni istituzionali. I manifestanti e il sindacato hanno dunque fatto sapere che presto organizzeranno anche una protesta/incontro a Bari per poterlo incontrare.

Sono stati intanto ricevuti dai funzionari della prefettura del capoluogo salentino. Da via XXV Luglio è giunta la rassicurazione circa tutte le azioni possibili affinché vengano sollecitate le assunzioni e per fare chiarezza, nei limiti delle proprie competenze, sui ritardi nello scorrimento delle graduatorie.