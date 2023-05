Report Apal, altre 277 offerte lavoro. Metà delle opportunità tra turismo e ristorazione

LECCE - Arriva puntuale ad inizio settimana il ventesimo report a cura di Arpal Puglia che evidenzia le opportunità di lavoro anche nei territori della provincia di Lecce. Nel rendiconto dei centri per l’impiego dell’ambito di Lecce sono racchiuse 277 nuove offerte di lavoro per un totale al momento di 800 posizioni aperte a disposizione di chi è in cerca di una occupazione.

La metà dei posti disponibili, ben 402, è riconducibile alle attività legate al campo del turismo e della ristorazione, per la gran parte concentrati lungo le località rivierasche dello Ionio.

Sono invece 32 le opportunità in ambito amministrativo; 40 quelle nel comparto delle telecomunicazioni; sette nel settore pedagogico; 15 nella sanità privata e assistenza alla persona; 6 nel comparto estetica e bellezza.

Ma non mancano le opportunità, ben 33 nei settori dell’agricoltura e dell’agroalimentare, Sono 24 invece le figure ricercate nell'industria del legno; 4 in quelle dell'artigianato e 22 nel tessile-abbigliamento-calzaturiero.

E ancora 45 operatori cercano varie figure nell’ambito del commercio, 138 nell'edilizia; 16 nel metalmeccanico. Così come 79 sono le richieste per il settore delle pulizie; 34 nella riparazione veicoli e trasporti. Tre i posti dedicati a persone con disabilità e appartenenti a categorie protette e diverse anche le opportunità di formazione e lavoro all’estero tramite la Rete Eures.

Circa mille colloqui a ExpoJob

Circa un migliaio i colloqui di lavoro attivati in poco più di due giorni. E’ questo il primo dato emerso nell’ambito di “ExpoJob-Lavoro Economie Territori”, la fiera del mercato del lavoro che si è conclusa sabato scorso, e organizzata dal Comune di Miggiano e da Arpal Puglia, con la collaborazione dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca e di un ampio partenariato pubblico-privato.

Cittadini provenienti da ogni parte della provincia di Lecce, ma anche dalle arre limitrofe di Brindisi e Taranto, hanno incontrato i responsabili delle risorse umane delle 122 imprese partecipanti che si sono alternate durante l’evento. In numerosi casi, ai candidati selezionati è stato già fissato un colloquio di secondo livello o una prova pratica presso le aziende.

A loro si aggiungono 55 utenti con disabilità o appartenenti a categorie protette presi in carico durante la fiera dall’ufficio collocamento mirato di Lecce. Un centinaio, poi, i professionisti che hanno seguito i seminari accreditati presso i vari ordini professionali e altrettanti gli studenti di diversi istituti che hanno partecipato alle attività laboratoriali e che hanno incontrato gli imprenditori.

Più in generale le offerte di Arpal Puglia, rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e diffuse anche sulla pagina facebook "Centri impiego Lecce e provincia", sul portale Sintesi Lecce e sui profili google di ogni centro per l'impiego. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici.

Le offerte “formative” di UniSalento

Dalle offerte di lavoro a quelle di orientamento per la scelta dei corsi di laurea e formativi promossi di Unisalento nell’ambito del carnet degli appuntamenti programmati per i prossimi giorni.

Tra questi "Orizzonte Lettere: incontro online di orientamento alla scelta di un percorso universitario triennale". È in programma, martedì 23 maggio, alle 17, solo online l’incontro di orientamento dedicato al corso di laurea triennale UniSalento in Lettere.

Interverranno la presidente del corso di laurea, Beatrice Stasi, il delegato all'orientamento del corso di laurea, Alessandro Capone, il docente Rocco Luigi Nichil e la rappresentante degli studenti, Pamela Rizzo.

Mercoledì 24 maggio, invece, alle 10.30, presso il museo Castromediano di Lecce, è in programma un incontro organizzato nell'ambito delle attività della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici "Dinu Adamesteanu" UniSalento.

Verranno presentati i libri di Elisa Bonacini “Storytelling culturale e piattaforme digitali” e di Giuliano Volpe “Passeggiate archeologiche”. Volumi accomunati da una visione aperta dei beni culturali e dalla proposta di due esperienze comunicative che hanno in comune il desiderio di aprire nuove piste esperienziali per la fruizione e la creazione di una compartecipazione pubblica alla bellezza. Gli autori dialogheranno con il direttore del Polo Bibliomuseale di Lecce, Luigi De Luca e la docente UniSalento, Grazia Semeraro. Modererà l'incontro la docente UniSalento, Flavia Frisone.

Sempre mercoledì, ma alle 18, presso la Libreria Liberrima di Lecce, è invece in programma la presentazione del libro del professor Giusto Traina, “I Greci e i Romani ci salveranno dalla barbarie”.

Il docente di Storia romana del Dipartimento di Beni culturali UniSalento dialogherà con i colleghi dell'Ateneo, Alessandro Capone, Francesca Lamberti, Grazia Semeraro e Francesco Somaini.