Rete idrica e fognaria, al via i lavori del nuovo lotto in città e nella marina di Mancaversa

TAVIANO - Partiranno a breve i lavori per il completamento della rete idrica e fognaria nell’abitato di Taviano e nella marina di Mancaversa.

Dopo la presa d’atto da parte della giunta comunale, retta dal sindaco Giuseppe Tanisi, del progetto esecutivo approntato dall’amministrazione comunale e che sarà realizzato da acquedotto pugliese, si procederà con molta probabilità subito dopo le festività pasquali ad allestire il nuovo cantiere che prosegue il progetto complessivo di estensione della rete di acqua e fogna sino ad ora ancora non completata in diverse zone cittadine e del litorale.

Il progetto in questione, già approvato a dicembre in consiglio comunale, è quello approvato e finanziato dall'Autorità idrica pugliese per un importo di 9 milioni e 600 mila euro e i cui lavori saranno eseguiti da acquedotto pugliese e avviati tra poche settimane.

L’ampliamento della rete per la fornitura dei servizi legati alla fognatura e al servizio idrico interesseranno in particolare, nella zona di Mancaversa, le zone legale alla lottizzazione Longo Federico in località Porto Azzurro, la zona a ridosso del Piazzale delle Rose, e via li Giannelli. Nel centro cittadino invece saranno servite diverse strade, ancora sprovviste di servizi di rete idrica e fognaria, e tra le queste anche via Stephenson, che è in attesa da decenni.

Dopo che è già stata completata la realizzazione del primo lotto delle opere di estensione delle reti idrica e fognaria, finanziato dall’Aip per un importo di 9 milioni di euro, e che ha interessato diverse zone dell' abitato di Taviano e della marina di Mancaversa, ora si avvieranno le nuove opere legate alla seconda tranche degli interventi pianificati dall’amministrazione comunale e da Aqp.

“Ci accingiamo a realizzare un'altra grande opera infrastrutturale, che in questi anni ci ha impegnato con diversi incontri a Roma presso il ministero delle Infrastrutture, e a Bari presso l' Autorità idrica pugliese, l'Aqp, la Regione Puglia, e in conferenze di servizi, progettazioni urbanistiche, econ innumerevoli atti amministrativi” ha commentato il sindaco Tanisi, “ci abbiamo creduto sin dall'inizio, abbiamo lavorato con costanza, determinazione e impegno, per poter garantire a tutti i nostri concittadini questi servizi primari che attendevano da decenni, e per poter garantire uno sviluppo anche della nostra marina che di tali infrastrutture non può certo prescindere”.

