Festa della Fòcara, sedici treni speciali in più per raggiungere l’evento

NOVOLI – Sedici treni speciali che si vanno ad aggiungere ai diciassette ordinari per permettere di raggiungere il luogo dove verrà accesa la grande Fòcara di Novoli: Ferrovie del Sud-Est ha, infatti, messo a disposizione lungo la direttrice Lecce-Novoli per il prossimo 16 gennaio ulteriori convogli ferroviari (dalle ore 17 alle 3 del giorno successivo) in aggiunta a quelli già previsti.

Prosegue intanto il programma della manifestazione in preparazione al grande appuntamento: sabato 13 gennaio il primo appuntamento della giornata è con il gusto mediante il laboratorio “La pasta della tradizione”, pranzo con cooking show a cura dello chef leccese Alessio Gubello e del laboratorio artigianale “Pasta d’elite”, con abbinamento a vini appositamente selezionati raccontati da Fabrizio Miccoli, vice delegato AIS Lecce (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Nel pomeriggio, invece, protagonista l’attualità con la presentazione del libro di Luigi De Luca, coordinatore dei poli biblio-museali della Regione Puglia, “La cultura non basta. Contro l’industria della cultura per un’arte di comunità” (ore 19.30 Teatro Comunale in piazza Regina Margherita). Dialogherà con l’autore l’avv. Paolo Maci, presidente della Fondazione “Città del Libro” di Campi S.na. Incursioni musicali al pianoforte a cura del maestro Gianrocco Maggio. La lettura di alcuni brani del libro è affidata all’attrice Marzia Quartini.

Alle 20, invece, concerto di musica sacra presso il Convento dei Padri Passionisti. I canti saranno eseguiti dal tenore Raffaele Pastore. All’organo il M° Tonio Calabrese.

Alle 21, infine, di scena “Sommelier a domicilio”: giornalisti, food blogger, influencer a tavola per apprezzare i sapori e i profumi tradizionali della festa in abbinamento ai vini scelti e raccontati da un sommelier AIS Lecce.