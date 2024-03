La salute delle donne: Uil Lecce organizza un convegno per tutelare chi è in difficoltà

LECCE – Si terrà domani, 22 marzo, alle 15,30 presso l’ex Convitto Palmieri di Lecce, il convegno “La Salute delle donne: in ricchezza e in povertà?” organizzato dalla Uil di Lecce e Coordinamento provinciale Uil Pari opportunità, con il patrocinio di Comune di Lecce e Provincia di Lecce, Ordine dei medici di Lecce, Ordine degli Psicologi della Puglia e Ordine degli Avvocati. Obiettivo del convegno è la presentazione di una proposta di interventi legislativi sulla gratuità delle cure delle patologie genitali femminili per donne con disagio economico. Sono stati invitati a partecipare tutti i parlamentari eletti in Puglia, le Istituzioni locali e i rappresentanti degli Ordini professionali. Il convegno è accreditato dall'Ordine degli avvocati di Lecce e riconosce due crediti formativi.

I lavori si apriranno alle 15.30 con i saluti del coordinatore territoriale Uil Lecce Mauro Fioretti, del sindaco di Lecce Carlo Salvemini, del vicepresidente della Provincia di Lecce Antonio Leo, della consigliera di Parità della Provincia di Lecce Antonella Pappadà, della coordinatrice della Commissione Pari opportunità dell’Ordine dei Medici di Lecce Daniela Fusco e del commissario straordinario dell’Ordine degli Psicologi della Puglia Giuseppe Luigi Palma.

A introdurre il tema e presentare la proposta della Uil di Lecce in favore delle donne con disagio economico sarà Lucia Orlando, responsabile del Coordinamento provinciale Uil Pari opportunità e Politiche di Genere. Seguiranno gli interventi di: Catiuscia Quarta, avvocato civilista del Foro di Lecce con competenze in materia di famiglia e tutela delle persone fragili; Anna Chiara Coluccia, dirigente medico Ginecologia ed Ostetricia presso Pia Fondazione “Cardinale G. Panico” di Tricase; Azzurra Carrozzo, psicologa sessuologa presso il CePSS – Centro pugliese di Sessuologia; Licia Zippo, fisioterapista specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico; Maria Luisa Serrano, avvocato giuslavorista del Foro di Lecce e presidente del Comitato per le Pari opportunità degli avvocati di Lecce; Gianni Ricci, Segretario generale della Uil di Puglia. Dopo la consegna della proposta, sono previsti gli interventi dei parlamentari presenti e dell’assessore alla Salute della Regione Puglia, Rocco Palese. Concluderà i lavori Sonia Ostrica, responsabile del Coordinamento Pari opportunità e Politiche di genere della Uil nazionale.

