Banca di Credito Cooperativo di Leverano apre filiali a Maglie e Gallipoli

LEVERANO - La Banca di Credito Cooperativo di Leverano ha inaugurato questa mattina, lunedì 10 ottobre, due nuove filiali a Maglie, in Piazza Tamborino (angolo Via Adamuccio) e a Gallipoli, in Viale Bari 4-6. Le celebrazioni di inaugurazione hanno visto la partecipazione delle autorità civili e religiose locali, i collaboratori della stessa Banca, gli imprenditori locali e i cittadini accorsi per l’occorrenza.

“Un importante traguardo raggiunto dalla Bcc”, annuncia il Presidente Lorenzo Zecca durante il discorso tenuto nelle sedi delle due filiali, che può essere riassunto nei seguenti argomenti.

Focus nel proprio business e target di mercato

“Dalle nostre analisi ed esperienze vissute nei territori, abbiamo appreso che la cittadinanza ha bisogno di riconoscersi sempre di più in una Banca del Territorio, in cui si privilegia un rapporto diretto e umano e in cui vengono offerti servizi di impiego e raccolta convenienti e semplici. La chiusura di sportelli bancari, soprattutto nel sud, lo sviluppo della digitalizzazione e la definizione di rating aziendali basati su modelli matematici hanno di fatto peggiorato l'accesso al credito e alimentato un circolo vizioso sul costo del credito. In controtendenza noi apriamo delle filiali, mettendo radici solide e durature, per costruire un rapporto fiduciario forte e stabile con gli imprenditori e le famiglie. La nostra Banca ha un’anima, in cui la persona è al centro e viene sempre ascoltata e consigliata per avere risposte immediate e concrete ai propri progetti”.

Sviluppo in conformità al piano strategico

“Si amplia la rete commerciale della BCC di Leverano che con le due prossime aperture annovera 12 filiali e orienta la sua direttrice di sviluppo dai confini Nord a quelli Sud della penisola salentina. La zona di competenza della BCC abbraccia 48 Comuni per un bacino di utenza pari a oltre 550 mila abitanti”.

“Si apre, quindi, in due importanti e prestigiosi comuni a Gallipoli e Maglie, due mete ambite per la BCC, che sarà la Banca di riferimento e del territorio per entrambe le cittadine. Il piano di sviluppo strategico territoriale, condiviso con il Gruppo Cooperativo Bancario ICCREA, oggi si arricchisce, peraltro, di un accordo sottoscritto con l’Università del Salento per la riqualificazione e lo sviluppo socio-economico dell’intera area di competenza della Banca e con focus specifico proprio sui territori di competenza di Gallipoli e Maglie”.

Solidità patrimoniale, finanziaria ed economica

“Il successo del nostro modello di Banca del Territorio si riflette nei numeri. La Banca destina il proprio utile a Patrimonio e diversamente da altri gruppi bancari non viene staccato un dividendo per la remunerazione del capitale. I benefici prodotti, in altre parole, vengono reinvestiti nello stesso territorio e i risparmi, realizzati nel Salento e depositati nella Banca locale, sono destinati per finanziare investimenti sullo stesso territorio”.

“A sigillare la creazione di valore economico e sociale realizzata per il territorio sono arrivati prestigiosi riconoscimenti da riviste indipendenti di settore. La Bcc di Leverano per 6 anni consecutivi è salita sul podio nazionale delle prime banche della propria categoria, come certificato da Milano Finanza e Italia Oggi nella rivista L’Atlante delle Banche e nel 2022 è stata premiata, nello specifico, come prima Banca Commerciale della Puglia. Altroconsumo Finanza, inoltre, ha espresso per tre anni consecutivi il giudizio massimo per solidità, pari a cinque stelle”.

“Entreremo nel cuore di Gallipoli e Maglie, così come siamo già nel cuore delle comunità dove siamo presenti e metteremo radici solide a vantaggio delle persone e delle realtà economiche del territorio”.