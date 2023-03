Arredo degli spazi esterni, a Lecce torna la fiera nazionale "Externa"

LECCE - Si è svolta nella sala del Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Lecce, la conferenza stampa di presentazione di Externa, la fiera nazionale dell’arredo e degli spazi esterni giunta alla sua sedicesima edizione.

La manifestazione si svolgerà presso gli spazi espositivi di Lecce Fiere: il 30 marzo dalle 16:00 alle 20:00, dal 31 marzo al 2 aprile dalle 10:30 alle 20:30; infine il 3 aprile dalle 10:30 alle 18:30.

La presentazione

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato le seguenti personalità: Corrado Garrisi Aps, green project ed organizzatore di Externa; l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci; Paolo Foresio, assessore allo sviluppo economico ed attività produttive ed artigianali della Città di Lecce; Tommaso Marcucci, presidente del Consiglio degli ordini degli architetti; Eleno Mazzotta in rappresentanza di Federaziende; Luigi Sansò per Pmi Italia e Luigi Puzzovio per Laica.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione degli ospiti della Cciaa di Lecce da parte del direttore generale Francesco De Giorgio, che ha fatto gli onori di casa, il primo a prendere la parola è stato l’assessore regionale Alessandro Delli Noci che ha sin da subito espresso la sua soddisfazione per il fermento del settore fieristico leccese e per il ritorno di Externa a Lecce. “La fiera ritorna a Lecce dopo l'esperienza dell’edizione 2022 alla Fiera del Levante, e questo non può che renderci fieri – afferma Delli Noci - Si tratta di un’iniziativa capace non solo di valorizzare un intero settore, ma anche di creare relazioni solide e fruttuose tra architetti e designer nazionali e internazionali. Voglio ricordare che quello del design e dell’arredo, è un settore su cui la Regione Puglia sta puntando molto, valorizzando le nostre eccellenze anche attraverso le più importanti fiere internazionali come quelle di Dubai e New York a cui prenderemo parte. È importante che gli organizzatori abbiano scelto come tema della fiera quello della sostenibilità, del rapporto tra città e verde come elemento centrale dello sviluppo urbanistico, arricchendo l’iniziativa con la presenza di Stefano Boeri”.

Entusiasmo espresso anche dall'assessore Paolo Foresio: “Dopo NautiGo, manifestazione espositiva della nautica da diporto svoltasi le scorse settimane a Lecce Fiere, il ritorno di Externa segna di fatto i grandi passi in avanti che la città sta compiendo, grazie all’impegno di Corrado e Francesco Garrisi. Un esempio virtuoso e di sinergia propulsiva e pro-positiva tra pubblico e privato che rende ancora più attrattiva Lecce, che si dimostra città d’arte di cultura di turismi e con grane vivacità commerciale garantite grazie e soprattutto a questo tipo di eventi-manifestazioni che dopo il blocco della pandemia non era semplice che ripartissero con grane slancio, come quello che stiamo dimostrando a Lecce”.

Soddisfatto e felice del gran lavoro svolto si è detto Corrado Garrisi, Ceo e Founder di Externa. “Oggi è un giorno importante - racconta - la fiera riprende il suo cammino a Lecce lì dove è nata, riportando nel Salento le eccellenze nazionale di un settore, quello dell’outdoor che è riconosciuto ormai come benchmark di riferimento. Una manifestazione, fiore all’occhiello nazionale e capace di avere ospiti all’interno ei suoi spazi espositivi i più grandi marchi ed aziende di riferimento”.

Poi è lo stesso Garrisi a spiegare brevemente i format. “Externa, l’unica manifestazione in Italia dedicata al mondo dell’esterno, settore in continua evoluzione e crescita, è oramai luogo di incontro e di business per tutti gli addetti al mondo dell’outdoor. Comprende l’arredo da esterno, le coperture, le piscine, le spa, i rivestimenti, i materiali e le soluzioni edili per l’esterno, l’illuminotecnica, il verde ed i giardini, gli arredi e le attrezzature per gli stabilimenti balneari, gli infissi, il verde pubblico attrezzato, l’arredo urbano e tutte le aziende che operano in un mondo di settori collegati. Externa è momento anche di approfondimento e di scambio culturale grazie agli eventi incontro organizzati in collaborazione con l’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Lecce, l’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Lecce, l’associazione Ville e Giardini di Puglia, l’associazione italiana architettura del paesaggio sezione Puglia e l’accademia dei georgofili sezione Sud-Est, enti ed istituzioni con le quali sono stati organizzati incontri, dibattiti e work-shop con la partecipazione di professionisti di fama nazionale ed internazionale. Da evidenziare infine – conclude Garrisi - che Externa premiata sin dalla sua nascita, nel 2010 da una eccezionale partecipazione di aziende espositrici e di visitatori, anche per l’edizione 2023 si conferma vetrina d’eccellenza per presentare in anteprima nazionale prodotti e soluzioni riguardanti l’outdoor living oltre che per caratterizzarsi come fiera sia b2b che b2c”.