“Fuorifalò”: torna il tradizionale appuntamento della vigilia di Santa Lucia

GALATONE - A Galatone torna anche quest’anno il Fuorifalò, appuntamento della vigilia di Santa Lucia che vede impegnato il comitato di quartiere Fulcignano nella rievocazione di un rito tradizionale tra i più sentiti della città.

Il 12 dicembre spazio al fuoco e ai suoi significati legati alla luce: per Gigi Gabrieli, veterano e custode di questa antica usanza, sarà la 41esima accensione in via San Luca, col supporto del Comitato spontaneo di residenti attivo dal 2017 nell’area. Dallo scorso anno il falò in onore della santa protettrice della vista è ufficialmente parte del Registro Regionale dei riti legati al fuoco, insieme ad altre importanti manifestazioni che caratterizzano la Puglia: un riconoscimento voluto e sperato dall’associazione guidata dalla presidente Silvia Spagna, visto il valore storico del rito che nel passato vedeva sorgere in questa data piccoli falò in ogni angolo di strada.

Al passaggio della processione in onore della martire, Gigi darà fuoco alle sue cataste di legna, su cui già dalla fine di ottobre lavora per la vera e propria “fabbricazione” della pira, realizzata in maniera comunitaria e col supporto di donne, uomini, adulti e bambini: i fasci di “sarmente” (gli scarti della lavorazione della vendemmia appena conclusa) e di altro materiale di risulta delle potature vengono addossati gli uni agli altri in un gioco di equilibri e contrappesi, fino a formare un vero e proprio camino interno che contribuisce alla spettacolarità dell’accensione, prevista per le ore 20. Protagonista di quest’opera collettiva, quest’anno, anche il Gruppo Scout Galatone 1, lo scorso 18 novembre al lavoro sul campo con il maestro per imparare le tecniche di costruzione e preservarne i trucchi del mestiere.

Una serata non solo di tradizioni, ma anche di cibo tipico, vino, mercatini artigianali, esposizioni, con tanto di finale in musica sulle note dei Kalinka, band salentina che reinterpreta i grandi successi italiani in chiave contemporanea. L’iniziativa è realizzata con il contributo di numerosi enti: il Comune di Galatone, la Cooperativa di Comunità eLabora, il Comitato Festa Santa Lucia, la Protezione Civile CAR, il Comitato CSI Terra d’Otranto e numerose altre associazioni e aziende che contribuiscono ogni anno alla riuscita dell’evento.