Report ecomafia 2023, Salento tra i primi posti per reati ambientali e ciclo illegale del cemento

LECCE – Numeri alla mano, ne viene fuori un quadro poco rassicurante. Nelle scorse ore è stato presentato il report Ecomafia 2023 di Legambiente. Il consueto studio annuale contiene i dati relativi all’anno precedente: nella cornice degli ecoreati emerge soprattutto il (preoccupante) primato del ciclo illegale del cemento,: non soltanto l’abusivismo edilizio, ma anche corruzione, le attività estrattive e la gestione degli appalti “a cascata” difficili da supervisionare. E poi ancora materiali acquistati in nero, manodopera priva di contratto e poca sicurezza dei lavoratori sui cantieri.

A livello nazionale, più 28 per cento dei reati legati al cemento rispetto all’anno precedente, quindi al 2021. La Puglia è seconda solo alla Campania (confermata maglia nera per condotte lesive contro l’ecosistema): ha contato mille e 282 reati registrati lo scorso anno, mille e 370 denunce, 21 arresti e 281 sequestri. Il territorio regionale, del resto, era tra i primi quattro posti anche nel 2021 per concentrazione di ecoreati, assieme alla Campania, Calabria e Sicilia. Tra le regioni più virtuose, di contro, la Valle d’Aosta e la Sardegna.

Nella classifica delle province, inoltre, quella leccese si colloca in alto, al quattordicesimo posto nell’elenco delle 109 aree. Nel Tacco - con una posizione intermedia tra i sei capoluoghi regionali pugliesi - sono stati 135 le notizie di reato iscritte nel registro presso la Procura della Repubblica del capoluogo salentino. Le denunce sono state nel 2022 in totale 283, mentre 19 gli arresti disposti e 67 i provvedimenti di sequestro.