Inizio settimana “bagnato”: sono in arrivo piogge e le temperature caleranno

LECCE Sulla regione Puglia, dopo un weekend ancora stabile ed in prevalenza soleggiato, si farà strada una nuova fase di maggiore dinamicità, con il ritorno delle piogge diffuse su tutto il nostro territorio. In particolare, già durante la notte di lunedì 19, un modesto disturbo in quota sarà causa di un parziale incremento della nuvolosità, specie su Salento, Tarantino e Valle d’Itria, senza tuttavia fenomeni di rilievo. A spiegarlo è Francesco Costa, meteorologo di 3BMeteo.com.

Dalle ore serali, invece, piogge di moderata intensità inizieranno a interessare il Foggiano, in successiva estensione verso sud, coinvolgendo a più riprese tutta la regione durante la giornata di martedì; i fenomeni, a tratti, potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Prevista altresì una modesta flessione termica, con valori in linea con le medie climatiche tipiche del periodo e una intensificazione della ventilazione, a tratti tesa, in rotazione dai quadranti nord-orientali.

Nello specifico della città di Lecce, dopo un weekend stabile, con nubi basse alternate a fasi più soleggiate, lunedì nubi in aumento, martedì piogge e rovesci, a tratti anche intensi; temperature in calo con massime fino a 13-14°C.

Nei giorni a seguire, una nuova temporanea rimonta anticiclonica tornerà tuttavia a favorire stabilità atmosferica, ed un nuovo rialzo termico.

Un più marcato peggioramento del quadro meteorologico viene delineato dalle ultime corse modellistiche per il prossimo fine settimana, con il ritorno di pioggia e rovesci diffusi lungo lo Stivale, che a tratti interesserebbero anche la Puglia. Scenario tuttavia ancora suscettibile di notevoli cambiamenti, pertanto ancora da confermare nei prossimi giorni.

