Ultimo tentativo per la Ss 7 ter a 4 corsie: aggiornata la conferenza dei servizi

LECCE - Lo spazio temporale per un ulteriore tentativo di rendere possibile il progetto di una strada interamente a quattro corsie: è quello che i sindaci dei comuni interessati hanno chiesto e ottenuto nella conferenza dei servizi che si è tenuta giovedì a Bari presso la Struttura territoriale Puglia di Anas a proposito dei lavori per la strada statale 7 ter “Bradanico Salentina”.

Anas ha accolto la sollecitazione, aggiornando la seduta al 16 aprile. L’auspicio degli amministratori locali è che, intanto, la delegazione parlamentare del territorio riesca a organizzare un incontro presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti con l’obiettivo di strappare la volontà politica del governo a cambiare in corsa i piani di ammodernamento e messa in sicurezza della strada.

All’incontro hanno partecipato i sindaci di Arnesano, Emanuele Solzzao; Guagnano, Francois Imperiale; Novoli (Marco De Luca); Salice Salentino (Cosimo Leuzzi); Giuseppe Taurino (Trepuzzi); l’assessore ai Lavori Pubblici di Campi Salentina, Andrea Grasso; il vice sindaco di San Pancrazio Salentino, Vincenzo Buccolieri. Con loro c’era l’ingegnere Luigi Tundo dell’Area Lavori Pubblici e Servizi di Supporto della Provincia di Lecce.

Gli amministratori locali si sono detti comunque consapevoli dei ristretti margini esistenti per ottenere il via libera per le quattro corsie: “Se questa opzione non dovesse essere presa in considerazione – hanno fatto sapere - saremo costretti ad esprimere parere favorevole rispetto alla proposta di un intervento di messa in sicurezza dell’attuale percorso a due corsie pur di non perdere il finanziamento stanziato e rinunciare a un’opera di manutenzione che seppur non funzionale alla reale richiesta del territorio, risulterebbe altrettanto importante per la sicurezza e la sua percorribilità”.

