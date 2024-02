Autonomia differenziata e futuro dei comuni del Sud: dibattito pubblico

LIZZANELLO - Ad un anno dal rinnovo delle segreterie dei circoli e dall’elezione di Elly Schlein a segretario nazionale, anche il Partito Democratico di Lizzanello e Merine entra nel vivo della discussione e delle manifestazioni che si stanno tenendo in tutta Italia contro il disegno di legge sull’Autonomia Differenziata, approvato dal Senato il 23 gennaio scorso.

“Gli effetti di un’autonomia differenziata così concepita (risorse e livelli di prestazioni ancora da definire) – spiega il segretario Antonio Tommaso Caputo -, combinati con le riduzioni di trasferimenti dal Governo centrale ai Comuni, si preannunciano devastanti per le regioni del Meridione d'Italia, storicamente in difficoltà per le crisi strutturali non risolte nei tanti comuni del Sud Italia; prova ne sia la difficoltà di attuare i progetti finanziati dal PNRR, per mancanza di personale adeguato ed una generale incapacità o mancanza di volontà di fare squadra”.

Nei prossimi mesi, in vista delle elezioni europee del 9 giugno, saranno molti gli argomenti da trattare e le domande da porre, sia alle amministrazioni locali che alle regioni ed al governo centrale: “Per capire cosa ci attende e come correre in tempo ai ripari – aggiunge -, abbiamo pensato di organizzare questo incontro, grazie ai preziosi interventi degli autorevoli relatori che hanno aderito alla nostra iniziativa”.

Dopo la presentazione ed i saluti istituzionali del segretario del circolo, del consigliere comunale Andrea Mocavero (Gruppo PD) e del sindaco Costantino Giovannico, il dibattito sarà aperto da Stefania Spagnolo, referente federazione provinciale Pd (Dipartimento diritti e contrasto disuguaglianze); seguiranno gli interventi di Loredana Capone, presidente consiglio Regione Puglia, di Guglielmo Forges Davanzati (docente Università del Salento ed ISUFI) e di Luigino Sergio (docente Università del Salento). Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Maddalena Mongiò.

