Politiche, parte la campagna elettorale degli assessori regionali Leo e Maraschio

LECCE/OTRANTO – Assessori regionali in corsa per le politiche del prossimo 25 settembre: Sebastiano Leo (responsabile delle deleghe all’istruzione, all’università, al diritto alla studio, alla formazione professionale e alle politiche del lavoro) e Anna Grazia Maraschio, responsabile della delega all’Ambiente, avviano la propria campagna elettorale che li vedrà impegnati per trovare un posto nel prossimo parlamento.

Leo, candidato nel collegio uninominale Puglia U09 per la Camera dei Deputati incentrerà la propria campagna elettorale e di comunicazione sui social, per strada e tra la gente nei territori sul principio di democrazia civica: “Mi piacerebbe valorizzare l’esperienza maturata alla Regione Puglia, le mie idee e la mia visione di governo – spiega - e metterle a disposizione del Paese e della sua crescita. Sarò presente tra le comunità e le persone del nostro meraviglioso Salento, in cui, orgogliosamente, sono cresciuto e vivo”.

“Ho scelto – prosegue - di puntare su tre slogan che racchiudono il mio pensiero di democrazia, che parte dal basso, dai bisogni e dalle necessità delle persone che seguono i cambiamenti della nostra società: Scegli di contare, Scegli di esserci, Scegli di partecipare. Negli slogan c’è tutto me stesso. Stiamo vivendo un periodo complicato a livello internazionale, che ha ripercussioni importanti nel nostro Salento e in cui anche le emozioni e i sentimenti sono messi a dura prova. Dobbiamo compiere scelte difficili e decisive”.

“Io ho una visione chiara del futuro – continua Leo - e sono convinto che il Salento possa essere locomotiva della Puglia per la ripresa e la crescita sociale ed economica. Quale? Valorizzare i nostri mestieri, la nostra cultura, le nostre bellezze paesaggistiche, puntare sulla formazione dei nostri giovani, sulla sostenibilità delle nostre risorse energetiche rinnovabili”.

“In questo particolare momento – conclude Leo – puntando sul senso di responsabilità civica, ciascuno deve partecipare attivamente, per dare un futuro possibile al nostro Salento”.

E parte oggi, alle 17, dalla suggestiva cornice del Faro di Punta Palascìa ad Otranto, la campagna elettorale di Anna Grazia Maraschio, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Puglia U10 - Galatina, nella coalizione con Sinistra Italiana-Verdi, Pd, Impegno civico e +Europa.

Nel punto più ad Est d’Italia, nel lembo di terra proteso verso il mare, ponte privilegiato per Balcani e Oriente, la candidata ha scelto volutamente un luogo simbolo per incontrare amici e sostenitori e farli partecipi del percorso e dei contenuti della sfida elettorale: “Avrò il piacere di motivare la scelta della mia candidatura, accettata con senso di responsabilità e abnegazione – afferma – e di esporre i temi che caratterizzeranno la mia campagna elettorale. La mia storia personale e il lavoro quotidiano presso la Regione Puglia, dimostrano il mio attaccamento al territorio, la forte voglia di vederlo crescere in modo sostenibile, il mio sforzo costante nel valorizzarlo”.

Inclusione e giustizia sociale, parità di genere, difesa dell'ambiente, lavoro: le tematiche principali che caratterizzeranno questo percorso di avvicinamento che avvicina al 25 settembre, data del voto.