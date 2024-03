“La Voce di Lecce” nella coalizione di centrodestra: scelti i tre candidati

LECCE – Tonia Erriquez, Filippo Montinari e Paolo Zongolo sono gli esponenti del movimento“La Voce di Lecce” che faranno parte della lista di “Io Sud” a sostegno della candidatura di Adriana Poli Bortone.

Nel corso di una conferenza stampa, alla presenza della senatrice, il fondatore del movimento, Alfredo Prete, ha spiegato che “la stima e l’amicizia, ma anche una nuova visione della nostra città mi hanno convinto ad essere al fianco di Adriana con il ‘mio’ movimento civico”.

Da parte di Prete è venuto anche l’auspicio di “una competizione elettorale basata sui contenuti e sulle proposte, che siano banditi insulti e veleni, ognuno ha le proprie idee e le porterà avanti, poi come sempre accade in democrazia saranno i cittadini a decidere nel segreto delle urne. Buona campagna elettorale a tutti, mi raccomando confronto non scontro altrimenti il partito degli astenuti sarà quello vincente”.

Adriana Poli Bortone ha ovviamente accolto con soddisfazione il supporto: “Quando andrò a fare il sindaco - ha rimarcato - non sarò prepotente ma decisionista responsabile. Lecce non è solo città barocca ma è e potrà diventare un parco archeologico urbano aperto. Bisogna poi rivolgere attenzione ai commercianti verso i quali finora c'è stata solo disattenzione, basti pensare alla realizzazione senza criterio delle piste ciclabili. Stanno scomparendo gli artigiani che fanno parte della storia e dell'identità culturale della città. Soprattutto - ha sottolineato - realizzeremo un ‘Cantiere giovani’, un investimento per tutti i prossimi cinque anni. Non prometteremo posti di lavoro ma daremo opportunità”.

Con Salvemini l’area riformista

Sul fronte progressista, invece, sono maturi i tempi per la presentazione della compagine di matrice riformista che sosterrà la corsa di Carlo Salvemini verso la riconferma: ne fanno parte Per la Puglia, Italia Viva, +Europa, Azione. Per sabato mattina è stata convocata una conferenza stampa alla quale parteciperanno, oltre al sindaco, anche l’assessore regionale Sebastiano Leo e il segretario regionale di Azione, Fabiano Amati.

