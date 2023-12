Più presenza sul territorio per “Con”: nominati 41 coordinatori cittadini

LECCE – Strutturarsi al meglio sul territorio con l’aiuto concreto di persone che conoscono le proprie comunità di riferimento: c’è questo alla base della fase organizzativa di “Con”, il movimento politico guidato dall’assessore regionale Alessandro Delli Noci, che si struttura nella provincia di Lecce attraverso la nomina di 41 coordinatori cittadini in altrettanti comuni.

“Un’azione politica per essere efficace e concreta - ha dichiarato Delli Noci - deve essere in grado di entrare in ogni territorio e fare la differenza. Con questa finalità continuiamo a strutturare il Movimento CON che, da oggi, potrà contare sui suoi primi 41 coordinatori cittadini che conoscono bene le proprie comunità, che hanno capacità aggregativa e grande consapevolezza di appartenere ad un’area politica civica, moderata e progressista”.

“Da Puglia favolosa - prosegue -, alle comunità energetiche, al riconoscimento della Pizzica come patrimonio immateriale dell’Umanità iniziamo a muoverci con momenti di confronto e progetti concreti che possano portare un valore aggiunto, coinvolgere i cittadini e favorire lo sviluppo sociale ed economico della nostra provincia”.

“Riunire attorno ad un Movimento politico tante persone in un momento di grande disaffezione nei confronti della politica e dei partiti - ha dichiarato il segretario provinciale Luca De Carlo - è per me motivo di grande orgoglio. La nomina dei coordinatori ci consentirà di lavorare in maniera più capillare e puntuale sui territori con un’attenzione alta sulle esigenze e le potenzialità dei singoli territori”.

Questo l’elenco dei coordinatori: Donato Melcarne (Alessano), Domenico Balestra (Andrano), Nicola Arcuti (Aradeo), Maria Luigia Gerardi (Arnesano), Immacolata Alessia Cazzato (Calimera), Leo Catalano (Caprarica di Lecce), Marco Furia (Carmiano), Giuseppe Antonazzo (Carpignano Salentino), Umberto Totaro (Casarano), Roberto Calabrese (Castrignano del Capo), Gianluca Montinaro (Copertino), Angelo Tarantini (Cutrofiano), Veronica De Mitri (Galatone), Andrea Leuci (Guagnano), Vittorio Savina (Leverano), Fulvio Pedone (Lizzanello), Mauro Condó (Martano), Giuseppe Potì (Melendugno), Rocco Longo (Miggiano), Alessandro Verardo (Montesano Salentino), Giovanni Tarantino (Nardò), Mario Fonte (Neviano), Loris Romano (Novoli), Rosario Risolo (Ortelle), Adriana Carluccio (Poggiardo), Gerry Spagnolo (Porto Cesareo), Andrea D'Amico (Presicce/Acquarica), Davide Gaetani (Racale), Pamela Daniele (Ruffano), Luca Caracciolo (Salice Salentino), Luigi Renis (San Cesario di Lecce), Gabriele Colì (San Donato di Lecce), Gianni Della Bona (San Pietro in Lama), Pasquale Bleve (Santa Cesarea Terme), Emanuele Giangreco (Specchia), Pasquale Caracciolo (Squinzano), Adelmo Carlà (Surbo), Marco Rizzo (Tiggiano), Alessio Greco (Trepuzzi), Rosy Raganato (Veglie), Veronica Gemma (Zollino).