Cooperative di comunità, buone pratiche e proposte: incontro coi cittadini

PARABITA - Provengono dal mondo delle associazioni e delle professioni le persone che hanno stilato un elenco di parole d'ordine attorno alle quali concentrare l'interesse e la partecipazione dei concittadini: bellezza, competenza, semplicità, legalità e rinascita dalle radici.

Partendo da questi temi, il neo gruppo “Città prossima - per stare e fare insieme” promuove per giovedì 14 dicembre, alle ore 18, un incontro aperto alla cittadinanza: “Cooperative di comunità, buone pratiche e lancio di una possibile proposta per Parabita”.

L’appuntamento si terrà nei locali adiacenti alla farmacia Petruni e sarà dunque un vero e proprio panel dedicato al confronto e all’incontro tra comunità locale ed esperti del settore. Alla serata prenderanno la parola i relatori Carmelo Rollo (presidente regionale Lega Coop Puglia) e Giancarlo Tuma (presidente Cda eLabora cooperativa di Comunità di Galatone).

Il tema centrale della serata analizzerà nel dettaglio il modello di innovazione sociale che ruota attorno alle cooperative di comunità illustrando quali potrebbero essere gli elementi che porterebbero a produrre dei vantaggi a favore di una collettività.

“Secondo alcuni studi condotti di recente da parte di alcuni esperti – precisano gli organizzatori - negli ultimi anni, proprio la nuova forma d’impresa rappresentata dalle cooperative di comunità, sta fornendo la possibilità di organizzare dal basso nuovi servizi per il soddisfacimento di alcuni dei bisogni socio-economici all’interno delle proprie comunità”.