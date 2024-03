Tennis in carrozzina, Salvatore Vasta domina il 1° Memorial Massimo Greco

Tennis in carrozzina, Salvatore Vasta, catanese, trionfa nel Salento, nella finale del 1° Memorial Massimo Greco di scena presso il Circolo Tennis di Calimera dal 7 al 10 marzo. Vasta ha coronato il suo percorso nel primo torneo nazionale wheelchair a Montepremi del 2024 in Italia nonché unico del Sud Italia con una partita perfetta in finale.

Il suo gioco, già in crescendo dal primo turno, dove ha compiuto una rimonta memorabile contro Bruno Carlucci (originario di San Vito dei Normanni, residente a Reggio Emilia), come lui finalista del Master Nazionale FitLab 3.11., ha raggiunto l’apice contro il torinese Luca Paiardi, detentore del Master italiano 2023.

Vasta, che aveva già dimostrato tenacia e spirito di adattamento superando in tre set Antonio Cippo, tennista di Sulmona, vincitore del singolo ai Campionati italiani assoluti tennis weelchair di Palermo dello scorso aprile, ha portato il suo tennis a un livello superiore nella partita conclusiva.

Il risultato finale di 6-2, 6-2 maschera la battaglia intensa vissuta sul campo. Sebbene Paiardi abbia avuto i suoi momenti, è stato Vasta a dominare la scena con un’impressionante serie di vincenti. La statistica parla da sola: 47 vincenti rispetto ai 14 di Paiardi, una cifra che non solo sottolinea la supremazia di Vasta, ma testimonia anche la sua precisione e potenza durante gli scambi, soprattutto in risposta.

Dopo un torneo così combattuto, Vasta emerge non solo come campione del torneo di Calimera (sia in singolo, sia in doppio con il crotonese Pasquale Greco, trapiantato a Prato), ma anche come un giocatore capace di elevare il suo gioco nei momenti più importanti. Per Paiardi, la finale ha rappresentato un ostacolo troppo grande, ma la sua presenza fino a questo punto del torneo suggerisce che vi saranno altre occasioni per una rivincita.

L'organizzazione

Il memorial è stato organizzato dall’Asd Circolo Tennis Calimera e dall’associazione 2HE - Io Posso, sodalizio già rodato nell’organizzazione di tornei nazionali di tennis in carrozzina. Ha visto protagonisti ventidue atleti, di cui due donne, provenienti dalla Sicilia al Piemonte, in sfida per il montepremi di 3mila euro. Teatro delle gare di singolo e doppio previste, è stato l’impianto completamente accessibile del Circolo Tennis “Gino Monosi” di via Verdi, a Calimera. Realizzato nel 1978, presenta quattro campi in terra battuta, di cui due al coperto.

“Questo torneo, dedicato alla memoria di mio figlio Massimo, è un tributo al suo impegno civile e alla sua passione per lo sport”, ha detto il padre, Antonio Greco. Siamo felici che il suo spirito continui a vivere attraverso eventi che promuovono valori così importanti”. Massimo Greco è stato un giovane consigliere comunale di Calimera, spentosi nel marzo del 2019 a soli 36 anni. Soffriva di una malattia degenerativa che lo costringeva sulla sedia a rotelle.

