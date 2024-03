Tennis in carrozzina, atleti e atlete da tutta Italia per il memorial “Massimo Greco”

CALIMERA - Atleti e atlete provenienti da tutta Italia si sfideranno nel Salento, sui campi del circolo tennis Calimera, per un posto sul podio del primo torneo nazionale a Montepremi del 2024 in Italia e l’unico nel Sud Italia: si apre giovedì 7 marzo il primo Memorial Massimo Greco, torneo nazionale indoor a tabellone m/f open – quad fit-lab 3.11 wheelchair. Ad organizzarlo l’Asd circolo tennis Calimera e l’associazione "2HE - IO POSSO”, sodalizio già rodato nell’organizzazione di tornei nazionali di tennis in carrozzina.

In programma fino a domenica 10 marzo, vede protagonisti 22 atleti, di cui due donne, provenienti dalla Sicilia al Piemonte, pronti a sfidarsi per il montepremi di 3000 euro.

Inserito nel calendario nazionale predisposto dalla Federazione Italiana tennis in carrozzina e valevole per il conseguimento di punteggio per la definizione della classifica nazionale, il memorial vedrà gli atleti partecipanti sfidarsi in tornei di singolo e doppio sui quattro campi in terra battuta, di cui due al coperto, della struttura.

“Il tema e l'iniziativa – spiega il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva - sono veramente lodevoli. Sport e inclusione fanno da cornice ai valori e alla bellezza che si mettono in campo. Siamo orgogliosi che si possa tenere un torneo di questo livello nel Salento. Ricordo con affetto e commozione Massimo Greco, a cui è dedicato, grande persona non solo come amministratore ma anche come amico”.

“Siamo estremamente orgogliosi di ospitare questo importante appuntamento – aggiunge il presidente del Ct Calimera, Umberto Colella -, che rappresenta non solo una competizione sportiva, ma un momento di condivisione e crescita per tutta la comunità. L'impegno e la passione dei partecipanti sono una fonte di ispirazione per tutti noi”.

“Contribuire a questo evento è per noi – precisa Giorgia Rollo, presidente di “2He – Io Posso” -, motivo di grande felicità. L'associazione IO POSSO è fortemente impegnata nel promuovere il turismo accessibile e iniziative che favoriscano la collaborazione e l'inclusione. Questa è un'occasione unica per dimostrare che lo sport può essere un veicolo potente di inclusione”.

“Questo torneo – afferma Antonio Greco -, dedicato alla memoria di mio figlio Massimo, è un tributo al suo impegno civile e alla sua passione per lo sport. Siamo felici che il suo spirito continui a vivere attraverso eventi che promuovono valori così importanti”.

Gli incontri si disputeranno a partire dalle ore 09.30. Le premiazioni avranno luogo domenica 10 marzo al termine delle finali. Per informazioni cell. 3339702415 - 3292727956 – 3208655826.

Il memorial, organizzato con il supporto del Fiduciario regionale per il tennis in carrozzina e tecnico nazionale Enrico Ranieri, gode del patrocinio di Federazione Italiana Tennis e Padel, Comitato Italiano Paralimpico – sezione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Calimera.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.