Tennis, il Ct “Stasi” Galatina travolge per 6 a 0 Sg Angiulli Bari

GALATINA - Nel circolo tennis in contrada Guidano il pubblico delle grandi occasioni ha incitato i giocatori del Galatina per vincere il confronto con il Bari, terminato con un secco 6-0 a favore dei padroni di casa capitanati da Donato Marrocco

Domino netto nei singolari che hanno visto il CT Stasi Galatina imporsi per 4-0 sul SG Angiulli Bari, con un solo set ceduto agli avversari.

«Bellissima vittoria dei nostri ragazzi – dichiara il direttore sportivo Marco Ottaviano – anche se il risultato tondo non deve trarre in inganno, perché gli incontri sono stati tutti combattuti fino alla fine, soprattutto Fuele che è riuscito a battere il suo avversario solo dopo 3 ore intense di gioco. Ora, grazie al pareggio del Corsano, ci giochiamo tutto nell’ultimo incontro a Bisceglie, dove si deciderà la seconda e la terza classificata, che significa giocarsi i playoff per sperare nella promozione in B1 o permanere in B2».

Ecco tutti i risultati: Rocco contro Narcisi 6-3/6-3, Bellifemine contro Fioriti 6-3/6-3, Cardinale contro Addante 6-4/6-2, Fuele contro Lipovsek 5-7/6-4/7-5. Nei doppi, che hanno visto il debutto in campo del capitano Marrocco, gli avversari si sono ritirati consentendo al Galatina di terminare con un 6-0 la sesta giornata di campionato. Per la cronaca i doppi erano composti da Cardinale/Fani contro Addante/Leo e Costamagna/Marrocco contro Narcisi/Panaro.

«Grande prova di tutti i giocatori – afferma visibilmente emozionato il capitano Donato Marrocco – sto provando una gioia immensa. La squadra è stata perfetta. Fuele ha giocato contro l'ex n. 200 al momento giocando una partita a dir poco strepitosa; sotto di un set è stato capace di recuperare e di vincere al terzo. Grandissime anche le prove di Rocco, Cardinale e Bellifemine. Complimenti davvero a questa grandissima squadra. Ed ora ce la metteremo tutta per arrivare quanto più in alto possibile in classifica e sperare di giocarci i playoff».

Una domenica mattina cominciata nel migliore dei modi, con la premiazione della squadra che si è aggiudicata il campionato regionale a squadre over 50. Il team composto da Luca Antonica, Emiliano Baldassarre, Paolo Bray, Livio Cucurachi, Lorenzo Gatto e Giovanni Licignano ha ricevuto una targa consegnata dal consigliere regionale Fit Puglia Antonio Baglivo, del presidente del circolo Antonello De Pascalis e del direttore sportivo Marco Ottaviano.

«È stato un bellissimo torneo che ha visto coinvolte sette squadre provenienti da tutta la regione – ha commentato Ottaviano – e che ci ha visto perdere solo all’esordio. Da quel momento in poi una serie di vittorie con un finale thrilling, perché noi nell’ultima giornata abbiam riposato ed abbiamo atteso l’esito del match tra seconda e terza prima di sapere di aver vinto il torneo».