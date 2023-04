Guantoni rosa, la Boxe Terra d’Otranto sul ring dei campionati italiani di pugilato

MATINO - Piccoli campioni in crescita costante nei tornei federali di pugilato e la società dilettantistica della Boxe Terra d’Otranto, della scuola-palestra di Matino, ha iniziato ad incamerare risultati e successi importanti e gratificanti opzionando i suoi atleti ai primi posti in classifica degli appuntamenti sportivi federali.

Inoltre dal 14 al 16 aprile prossimi due ragazze di Ugento, uniche della provincia di Lecce, che fanno parte del gruppo palestra, parteciperanno ai campionati italiani School Girl-Junior e Youth che si svolgeranno a Montesilvano di Pescara. Sono la giovanissima Arianna Santantonio e Asia Cucci, che ha già partecipato agli scorsi campionati a Roseto degli Abruzzi.

I giovani boxeur salentini già dal mese di marzo hanno incamerato ottimi risultati con i due primi posti di Gabriele Montefusco e Robert Ignat, ed un terzo posto di Mirco Congedi, nel torneo esordienti che si è svolto a Terlizzi. Mentre nella fase regionale Puglia-Basilicata dei campionati è stato centrato un primo posto, nei 52 chilogrammi, con Robert Antonio Ignat, ed un secondo posto conquistato dalla School Boy, nei 42 chilogrammi, con Franco Antonazzo, un giovane molto promettente.

“I ragazzi, nonostante la loro giovane età sono preparati e determinati. Siamo tutti felici ed emozionati per questi importanti traguardi” commenta il tecnico Totò Carafa, “perché i ragazzi sono uniti tra di loro, si motivano l’uno con l'altro ed aiutano anche i più piccoli a crescere. E’ un team, una squadra, dove nonostante siano in tanti batte un solo cuore”.

“La scuola di boxe di Matino ha un buon vivaio di promettenti pugili che sicuramente nell’anno in corso potranno esprimersi con le varie riunioni che si svolgeranno per l’Italia” dice il presidente della Boxe Terra d’Otranto, Davide Margarito, “sono contento della crescita della nostra realtà perché abbiamo preso questi ragazzini quando ancora venivano in palestra semplicemente a giocare ed ora vederli competere sul ring è qualcosa di molto emozionante”.