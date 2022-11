Mello e Natali cercano conferme al campionato italiano di calcio balilla

LECCE - Nuovo appuntamento agonistico per i veterani del calcio balilla salentino Fabrizio Mello e il gallipolino Luigi Natali già protagonisti nei mesi scorsi agli Open d’Italia, ai campionati mondiali disputati a Nantes, e nella Supercoppa italiana disputata in quel di Roma.

I due atleti, già campioni italiani in carica, saranno impegnati dal 2 al 4 dicembre prossimi al PalaErcole di Policoro per la competizione degli assoluti del nuovo campionato italiano di calcio balilla al quale prenderanno parte oltre 200 giocatori che si sfideranno nelle categorie Pro, semi Pro e Amatori, ma anche Femminile, Veterani, Under 19, Misto ed Exclusive. Per tutti le specialità a scelta sono volo, tradizionale e roller ball.

La manifestazione del prossimo weekend è promossa dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in collaborazione con la Licb, la Lega Italiana Calcio Balilla, con l’Asd Matera Sport Tradizionali e con il patrocinio di Sport e Salute Basilicata, del comitato regionale Basilicata del Coni, del Comune di Policoro, della Provincia di Matera e della Regione Basilicata.