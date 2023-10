Lupiae Team Salento ed inclusione con le giornate del basket per tutti

LECCE - Il 14 ed il 15 di ottobre prossimi saranno due giornate nel segno dell’inclusione sportiva al Pala Ventura di Piazza Palio a Lecce.

La Lupiae Team Salento, società presieduta da Gianni Landi, che ormai da anni è un punto di riferimento per il basket in carrozzina, grazie ad un progetto totalmente finanziato dalla Regione Puglia ed in particolare dell’Assessorato allo Sport per Tutti, con l’“Avviso E 2023”, ha ottenuto l’organizzazione dell’evento cestistico “Sport a confronto. Dal basket in carrozzina al baskin”.

Si tratterà di due giornate di open day di basket paralimpico, grazie alla collaborazione con la società leccese LSB, La Scuola di Basket, che si occupa ormai da anni di Baskin, in cui tutti potranno provare a cimentarsi in queste avvincenti discipline sportive, rivolte ai ragazzi con disabilità fisica o intellettiva.

Non mancheranno challenge dedicati al pubblico presente, oltre ad esibizioni di entrambe le squadre, ci saranno ospiti speciali, atleti di livello nazionale, insomma saranno due giornate fitte di impegni.

Il Team comunicazione della Lupiae Team Salento si occuperà di fornire ogni dettaglio per avvicinare ed includere sia ogni sportivo interessato…sia chi ancora non sa di essere sportivo!

Il tutto da seguire sulle pagine social del Team, sia su facebook (ASD Lupiae Team Salento) che su instagram (lupiaeteamsalento).

Il programma

Piazza Palio, “PalaVentura” di Lecce

Sabato 14 ottobre

ore 10:00 partita di baskin

ore 11:00 partita di basket in carrozzina

ore 14:00 forum sull’inclusione e lo sport paralimpico

ore 18:30 visita nel centro storico di Lecce

Domenica 15 ottobre

ore 10:00 incontro con gli atleti della nazionale italiana

ore 11:00 attività di basket in carrozzina

ore 14:00 esercizi di tecnica individuale

ore 15:00 ringraziamenti e saluti