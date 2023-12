Arriva la sosta per il campionato di Eccellenza Puglia: la situazione in classifica del girone B

Domenica 17 dicembre è andata in scena la quindicesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, l'ultima prima della sosta invernale. Il massimo torneo dilettantistico a livello regionale tornerà il prossimo 7 gennaio. Di seguito la classifica del girone B, dove l'Ugento insegue il Manduria staccato di due punti. Brilla Campi e Virtus Matino in top 5, Otranto penultimo in graduatoria.

Manduria 36 (punti) Ugento 34 Massafra 30 Brilla Campi 27 Virtus Matino 26 Atletico Racale 24 Ginosa 21 Arboris Belli 18 Novoli 16 Maglie 15 San Pietro Vernotico 15 Mesagne 13 Otranto 11 Ostuni 7