Atletico Racale, il bilancio della stagione: annata da incorniciare con il ritorno in Eccellenza

Un cammino impeccabile quello dell'Atletico Racale che, a seguito della retrocessione dello scorso anno, è tornato subito in Eccellenza conquistando il primo posto del girone B. I biancazzurri hanno avuto la meglio nel lungo duello con il Brilla Campi, che ha visto come capitolo finale il pareggio (1-1) maturato alla venticinquesima giornata e poi rivelatosi decisivo per il raggiungamento del traguardo. Una stagione da ricordare insomma, che può fungere da punto di partenza per il futuro.

L'Atletico Racale ha chiuso la regular season con 59 punti a referto: lo score totale è stato di 18 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. I gol fatti sono stati 53 (miglior attacco del raggruppamento), mentre quelli ammontano a 19 (seconda miglior difesa dietro quella del Brilla Campi). Il successo più ampio è giunto domenica 26 marzo, alla ventiquattresima giornata, con il risultato di 7-0 ai danni dell'Atletico Martina; il ko più pesante invece è quello della decima giornata, il 20 novembre 2022, contro il Copertino, vittorioso per 3-0.