Blin lontano dal campo per almeno un mese: lesione della fascia plantare

LECCE – L’infortunio rimediato da Blin nel secondo tempo della partita contro il Napoli non è dei più banali: lo ha messo in evidenza la risonanza magnetica cui il calciatore si è sottoposto in mattinata.

Il francese ha accusato una lesione parzionale della fascia plantare sull’inserzione calcaneare del piede sinistro (in pratica la fascia in prossimità del tallone). Lo staff sanitario del Lecce ha fatto sapere che la prognosi è compresa tra i 30 e i 40 giorni.

Stava per terminare il minuto 58 quando il centrocampista, nel cercare di riprendere un avversario che gli aveva appena rubato la palla sulla trequarti salentina, ha improvvisamente fermato la sua corsa e si è accasciato sul manto erboso, visibilmente dolorante. Soccorso dal medico e dal fisioterapista, ha dovuto abbandonare il campo.

Intanto prosegue la preparazione della squadra: Banda e Dermaku hanno lavorato a parte. Il Lecce tornerà in campo venerdì sera contro il Sassuolo (oggi sconfitto dal Monza per 1 a 0, in casa): D’Aversa avrà a disposizione Kaba che ha scontato il turno di squalifica.

La classifica

Quando resta da giocare solo il posticipo odierno tra Fiorentina e Cagliari (ore 20.45), la classifica dopo la settima giornata è la seguente: Inter e Milan 18; Napoli e Juventus 14; Atalanta 13; Fiorentina e Lecce 11; Bologna 10; Frosinone, Torino, Sassuolo e Monza 9; Roma, Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese 4; Salernitana ed Empoli 3; Cagliari 2.