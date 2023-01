Brilla Campi, l'anticipo contro la Cedas Avio Brindisi finisce a reti bianche

Il 2023 del Brilla Campi inizia con un pareggio. La formazione giallorossa ha incassato un 0-0 contro la Cedas Avio Brindisi, nell'anticipo della quindicesima giornata del campionato di Promozione pugliese (girone B) che si è giocato presso il pre-campo dello stadio Fanuzzi di Brindisi. Nel primo tempo gli ospiti sono andati vicini al gol in occasione del colpo di testa di Marti, terminato però alto; successivamente i padroni di casa hanno reagito cogliendo un palo ad opera di Maglie. Greco, nella ripresa, non è riuscito ad inquadrare la porta e a portare in vantaggio al formazione guidata da Antonio Patruno: lo stesso Greco e Andrea Manta (per i brindisini) sono stati poi espulsi. Il Brilla Campi è salito così a quota 32 punti, momentaneamente al primo posto solitario in classifica.