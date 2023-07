Casarano, per il centrocampo c'è l'ingaggio di Mauro Cerutti

Secondo volto nuovo del Casarano, che si è aggiudicato le prestazioni del centrocampista Mauro Cerutti: il classe 1994, nella passata stagione, ha militato nel Martina raccogliendo 33 presenze e una rete.

Capace di essere impiegato eventualmente anche su entrambe le fasce, Cerutti in Argentina ha giocato per Indipendiente Rivadavia, Atletico Temperley, Panachaiki e Deportivo Maipù.Poi l'approdo in Puglia, dove si è messo in evidenza e grazie alla quale ha attirato l'interesse del Casarano, che lo ha messo a disposizione del nuovo tecnico Giuseppe Laterza.