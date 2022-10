Coppa Italia Eccellenza, il Gallipoli ribalta l'esito dell'andata: 3-2 al Città di Gallipoli e qualificazione al terzo turno

Scoppiettante derby di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza, valevole per il secondo turno, tra Città di Gallipoli e Gallipoli: allo stadio Bianco gli 'ospiti' hanno ribaltato l'1-0 trionfando per 3-2 e strappando il pass per il terzo turno in virtù dei gol in trasferta. La formazione guidata da Matias Calabuig si è portata sul 3-0 già nel primo tempo: ad aprire le danze è stato il sinistro di Gomez sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Monopoli, poi Santomasi ha finalizzato al meglio un'azione personale; il tris è giunto nel finale di frazione grazie al calcio di rigore trasformato da Turco.

Nella ripresa il Città di Gallipoli ha reagito e ha provato a rimettersi in gioco con le reti di Oltremarini e Quarta, ma alla fine non è bastato: il Gallipoli prosegue così il suo cammino nella competizione.