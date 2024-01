Coppa Italia Promozione, la Rinascita Refugees rifila una cinquina al Talsano

Squadra in casa

Squadra in casa Talsano

La Rinascita Refugees trionfa nella seconda giornata del triangolare della Coppa Italia della Promozione. Presso il campo sportivo Paradiso la formazione salentina si è imposta per 5-0 contro il Talsano, entrando in corsa per la qualificazione alla finalissima della competizione.

Tra i protagonisti Thiaw, autore di una doppietta, mentre le altre marcature sono state siglate da Coulibaly, Suwareh e Kassama. Giovedì 8 febbraio è previsto il confronto con il Galatina, che decreterà chi vincerà il mini-torneo conquistando così il pass valido per l'ultimo atto.