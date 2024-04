Eccellenza Puglia, Atletico Racale-Ugento: le informazioni sulla vendita dei biglietti

Domenica 7 aprile andrà in scena il derby salentino Atletico Racale-Ugento, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B, che si disputerà allo stadio Barsuto (ore 16:00). Il match potrebbe pesare sullo svolgimento dei playoff, al netto divario in classifica tra le due formazioni.

La società biancazzurra ha reso note, tramite i propri canali ufficiali, le disposizioni per l'acquisto dei biglietti: per gli uomini il costo dei tagliandi ammonta a 5 euro, mentre per donne e ragazze e ragazzi il prezzo è di 3 euro; previsto l'ingresso gratuito per ragazze e ragazzi fino a 14 anni di età.