Eccellenza Puglia, domenica di riposo per l'Ugento: al rientro c'è la delicata sfida al Massafra

Per l'Ugento l'ultima domenica di gennaio è stata praticamente una domenica di riposo. Nell'ambito della diciannovesima giornata del girone B dell'Eccellenza pugliese c'era in calendario la sfida all'Ostuni ma, a seguito del ritiro del club della Città Bianca, i salentini hanno osservato una pausa forzata.

E così l'attuale capolista del raggruppamento tornerà in campo domenica 11 febbraio, visto che nel prossimo weekend il campionato sarà messo in stand-by per lo svolgimento della finale di ritorno della Coppa Italia tra Molfetta e Manduria: l'avversario degli uomini guidati da Mimmo Oliva sarà l'ostico Massafra, reduce dalla vittoria per 5-2 sul San Pietro Vernotico. I tarantini sono attualmente terzi in classifica a quota 35 punti, con dodici vittorie e sei sconfitte a referto; i giallorossi invece sono in cima alla graduatoria avendo conquistato 43 punti (quattordici successi, un pari e tre ko).

All'andata, che ha avuto luogo lo scorso 15 ottobre, l'Ugento riuscì ad imporsi per 4-0. Tra i protagonisti Jimenez, autore di una doppietta (reti al 15' e al 21'), le altre marcature invece furono segnate da Ruiz al 27' e Vargas al 48'.