Eccellenza Puglia, Manduria penalizzato di due punti: come cambia la classifica

Cambia la classifica del girone B del campionato di Eccellenza, a seguito della penalizzazione del Manduria, che era capolista a quota 35 punti.

"La società precisa che il procedimento disciplinare riguarda la posizione dei tecnici dello scorso anno Francesco Passiatore e Raffaele Cataldi, le cui spettanze in ogni caso sono state integralmente saldate già ad inizio agosto -si legge nel comunicato ufficiale del club tarantino, che ha già annunciato ricorso- La Procura Federale ha contestato alla società il mero ritardo di tali pagamenti. In realtà, tale seppur minimo ritardo è stato dovuto esclusivamente a delle verifiche che la società ha inteso legittimamente effettuare prima di procedere ai pagamenti. Tali controlli si sono resi necessari stante la mancata ricezione di atti fondamentali dei procedimenti avviati dai suddetti allenatori, che in effetti sono poi risultati erroneamente inviati a degli indirizzi Pec non riconducibili al Manduria".

Dopo questo provvedimento dunque il primo posto è condiviso dallo stesso Manduria e l'Ugento, entrambi a 33 punti. Poco dietro, il Massafra a quota 30; domenica 17 dicembre i biancoverdi saranno ospiti del Brilla Campi, mentre i giallorossi accoglieranno l'Arboris Belli.

