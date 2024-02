Eccellenza Puglia, big match in vista per l'Ugento: domenica al comunale arriva il Manduria

Ugento contro Manduria. Questo è il piatto forte della ventesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, girone B, in programma per domenica 18 febbraio: allo stadio comunale andranno ad affrontarsi due delle formazioni più attrezzate del raggruppamento, rispettivamente la prima e la seconda in classifica.

Entrambe le squadre, nell'ultimo turno, hanno colto un pareggio con analogo risultato (1-1); i giallorossi sono stati fermati dal Massafra, mentre i biancoverdi sono stati impegnati nel botta e risposta contro l'Atletico Racale. Nel confronto di andata l'Ugento ebbe la meglio per 2-1 grazie alle reti di Julen Bernaola al 30' e David Ruiz all'88', con il pareggio momentaneo firmato da Davide Cavaliere al 78'.

Ugento e Manduria si sono incontrante anche nel terzo turno della Coppa Italia, vinta poi dai tarantini: all'andata successo dei biancoverdi per 1-0 a seguito del gol su calcio di rigore di David Espinar al 68', ritono invece a reti bianche.

Ugento-Manduria, le informazioni sulla vendita dei biglietti

L'Ugento ha reso note le disposizioni della vendita dei tagliandi per la gara. Il costo unico è fissato a 10 euro per uomini e donne, mentre è previsto l'ingresso gratuito per ragazze e ragazzi under 14.

I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio, non saranno invece validi abbonamenti ed accrediti.