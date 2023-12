Eccellenza Puglia, Maglie: ingaggiato per l'attacco Gabriele Gallo

La A. Toma Maglie comunica di essersi assicurata le prestazioni di Gabriele Gallo, calciatore classe 2001 con un passato tra i professionisti.

Gabriele cresce nelle giovanili dell’US Lecce, con il quale centra anche la convocazione in prima squadra. Passa poi al Nardò in Serie D (totalizzando tre reti con la maglia granata). Arriva in giallorosso dopo aver passato la prima parte della stagione presso il Città di Otranto.

Fonte: comunicato ufficiale Toma Maglie