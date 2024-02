Eccellenza Puglia, Novoli: interrotto il rapporto di collaborazione con mister Andrea Manco

L'Asd Novoli Calcio 1942 comunica l'interruzione del rapporto di collaborazione con il tecnico della prima squadra, mister Andrea Manco. Il presidente e il Consiglio di amministrazione ringraziano il tecnico per la professionalità dimostrata, il lavoro svolto e l'impegno profuso, oltre che per i risultati raggiunti in questo periodo alla guida dei colori rossoblù. Nelle prossime ore si procederà alla nomina di un nuovo responsabile dello staff tecnico e alla sua presentazione.

Fonte: comunicato ufficiale Novoli