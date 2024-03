Ugento, l'accesso diretto alla finale playoff è possibile: la situazione

Mancano ormai solo tre partite al termine della regular season del campionato di Eccellenza pugliese, con l'Ugento che sogna di approdare direttamente alla finale playoff per la promozione in Serie D.

Tutto dipenderà dall'evoluzione della classifica del girone B. Attualmente la formazione allenata da Mimmo Oliva è prima a 48 punti in classifica (quindici vittorie, tre pareggi e tre sconfitte) a sette punti di distanza dal Manduria secondo e a dieci dal Massafra quarto: con questa situazione i salentini non disputerebbero il primo turno della postseason, visto il largo divario che li separano dallo stesso Massafra.

Ma, se l'Ugento guadagnasse altri punti sul Manduria, arriverebbe il pass per l'ultimo atto contro la vincente del girone A che allo stato delle cose sarebbe il Bisceglie, al netto del distacco di dieci punti sul Molfetta secondo. Il regolamento infatti stabilisce che se la prima in classifica dei rispettivi raggruppamenti stacca di almeno otto puni la seconda, i playoff non vanno in scena e così la prima accede di diritto alla finalissima.

Eccellenza Puglia, Ugento: i prossimi impegni in campionato

Per il traguardo dunque si dovrà raccogliere il più posssibile nelle prossime tre partite e guardare ai risultati che metterà a referto il Manduria. Domenica 17 marzo l'Ugento ospiterà il Brilla Campi, mentre domenica 7 aprile si presenterà al cospetto dell'Atletico Racale terzo in classifica; a chiudere, domenica 14 aprile, un altro derby, quello contro il Novoli.