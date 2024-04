Eccellenza Puglia, Ugento: finale playoff ad un passo. Decisiva l'ultima giornata

La vittoria nel derby contro l'Atletico Racale è stata fondamentale per l'Ugento, che vede avvicinarsi l'accesso diretto alla finale dei playoff senza passare dagli spareggi relativi dal girone B.

In seguito al diciassettesimo successo stagionale la formazione allenata da Mimmo Oliva è salita a quota 54 punti, a nove lunghezze di vantaggio dal Manduria che allo stesso tempo ha avuto la meglio sul San Pietro Vernotico per 7-0: tale distacco in classifica permette ai giallorossi, al momento, di approdare all'ultimo atto della postseason. Il regolamento dice che se tra prima e la seconda classificata ci sono almeno otto punti di distacco, la capolista riceve il pass diretto per la finale die playoff.

Decisiva dunque sarà l'ultima giornata, nella quale l'Ugento affronterà il Novoli che è a caccia di punti salvezza; il Manduria invece sarà ospite dell'Otranto.