Gallipoli, ecco i tre nuovi innesti per la rosa

Il Gallipoli Football 1909 è lieto di presentare due volti nuovi ed un ritorno già scesi in campo nei primi impegni stagionali di Coppa Italia con anche un apporto fondamentale per il passaggio del primo turno.

Il club giallorosso si è infatti assicurato per la stagione 2022-23 le prestazioni di Francesco Turco, Simone Makovic e Lorenzo Castellaneta.

Francesco Turco, centravanti classe 1997, è un profilo che vanta già importanti esperienze nei campionati di Eccellenza in Basilicata e nelle Marche, prima di far ritorno in Puglia nella scorsa stagione trascorsa tra Manduria e Grottaglie.

Simone Makovic, duttile esterno classe 2004, arriva dal Manduria, con cui ha già collezionato un buon numero di presenze nello scorso campionato di Eccellenza, e va rafforzare il parco Under a disposizione di mister Calabuig.

Lorenzo Castellaneta, dopo aver già vestito la maglia giallorossa nella seconda metà dell’ultima stagione in cui ha fatto spola tra Juniores e Prima Squadra esordendo nello scorso campionato di Eccellenza nella trasferta di Racale, torna infine ufficialmente nella squadra della sua città. Il classe 2004 era infatti in prestito dalla Soccer Dream Parabita che, nelle persone del direttore Mandorino e del presidente Vinci, ha con grande disponibilità acconsentito al trasferimento a titolo definitivo del ragazzo.

Fonte: comunicato ufficiale Gallipoli