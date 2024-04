Lutto in casa Virtus Matino: è scomparso Giovanni Toma

La Polisportiva Virtus Matino perde una persona che come Calciatore prima e poi come Mister ha speso gran parte della sua vita per portare in alto i colori bianco azzurri del Matino.

Giovanni, ha indossato la fascia da Capitano nella Polisportiva del Presidente Rocco Costantino,una bandiera per il proprio paese.

Quest'anno aveva fortemente voluto il ritorno della juniores e del settore giovanile nella sua Matino, per Mister Giovanni Toma il settore giovanile era qualcosa da coltivare e far crescere e noi caro Giovanni cercheremo anche grazie ai tuoi insegnamenti di far crescere il nostro vivaio. Ciao Giovanni .........tutta la Virtus non ti dimenticherà.

Domenica, in occasione della gara contro il Brilla Campi la Polisportiva scenderà in campo con il lutto al braccio e osserverà il minuto di silenzio per onorare la memoria del grande Giovanni.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Matino