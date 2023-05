Playoff nazionali Eccellenza, il Città di Gallipoli stende il Città dei Sassi Matera al debutto (2-0)

Il Città di Gallipoli non sbaglia nel debutto dei playoff nazionali di Eccellenza. Allo stadio Bianco i giallorossi hanno avuto la meglio sul Città dei Sassi Matera per 2-0, con un gol segnato per tempo: al 31' Iurato ha finalizzato un tap-in dopo una respinta del portiere ospite, mentre al 58' Sansò ha archiviato la pratica grazie ad un preciso tiro a giro. Domenica 4 giugno è in programma la gara di ritorno in Basilicata.