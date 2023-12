Promozione Puglia, le disposizioni dei biglietti per Polisportiva Galatone-Atletico Tricase

Squadra in casa

Squadra in casa Polisportiva Galatone

Domenica 10 Dicembre alle 15:30 al campo comunale “Gigi Rizzo” (Galatone) avrà luogo la prima giornata di ritorno del campionato di promozione pugliese (girone B) contro l’Atletico Tricase.

Di seguito sono riportati i costi dei biglietti:

- BIGLIETTO INTERO 5€;

- BIGLIETTO RIDOTTO 2€ (per donne e per 14-18 anni);

- INGRESSO GRATUITO per UNDER14.

Da quest’anno oltre al botteghino prima della partita, la prevendita dei biglietti delle partite sarà disponibile presso la Caffetteria Mirò (Galatone - Via XX Settembre) a partire da venerdì.

Fonte: comunicato ufficiale Polisportiva Galatone