Promozione Puglia girone B, prima giornata: i risultati delle leccesi

Partenza ok per le formazioni leccesi impegnate nel campionato di Promozione pugliese, girone B. La Polisportiva Galatone ha sorpreso l'Atletico Tricase, strappando un importante successo in trasfeta; bene anche il Taurisano, che da calcio piazzato ha trovato la rete per la vittoria sulla Rinascita Refugees. il Copertino ha steso la Virtus Locorotondo, mentre il Veglie parte con un pari a reti bianche di fronte al proprio pubblico, nel match contro il Carovigno. Nei posticipi vittorie con analogo risultato per Galatina e Leverano, che hanno avuto la meglio su Cedas Avio Brindisi e Grottaglie

Atletico Tricase-Polisportiva Galatone 1-2 [Mangia (PG), Mangia (PG)]

Copertino-Virtus Locorotondo 1-0 [Carrino]

Taurisano-Rinascita Refugees 1-0 [Negro al 21']

Veglie-Carovigno 0-0

Galatina-Cedas Avio Brindisi 1-0 [Melono al 28']

Leverano-Grottaglie 1-0 [Pasculli al 95']

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B