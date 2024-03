Promozione Puglia girone B: il Galatina non sbaglia, replica il Taurisano

I bianconeri hanno travolto il Ceglie con un 4-0 mantenendo la testa della classifica, diciassettesima vittoria stagionale per i granata nel vivace derby contro il Veglie. Leverano di misura sul Copertino, stesso risultato per l'Atletico Tricase che ha avuto la meglio sulla Virtus Locorotondo. Pari a suon di gol per la Polisportiva Galatone, contro la Cedas Avio Brindisi