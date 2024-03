Promozione Puglia, Diego Musca è il nuovo allenatore del Leverano

Il Leverano ha scelto il nuovo allenatore: sarà Diego Musca a guidare la squadra per questo finale di stagione, con tre partite della stagione regolare più eventuali playoff. Musca ha già guidato al formazione Juniores Under 19 dei bianconeri, mentre in passato è stato viceallenatore della prima squadra del Brilla Campi, nel campionato di Promozione pugliese.

Il tecnico sostituisce Gianluca Caragiuli, che si è dimesso all'inizio di questa settimana dopo la sconfitta contro la Virtus Locorotondo (3-1). "La società ASD Leverano Football comunica di aver affidato la conduzione tecnica della 1a Squadra a mister Diego Musca -si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club sulla propria pagina Facebook- A supporto di Mister Musca, che è già al lavoro con la squadra, resterà lo staff tecnico già in essere".