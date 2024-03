Scossa in casa Leverano: si è dimesso il tecnico Gianluca Caragiuli

La società ASD Leverano Football comunica di aver ricevuto nella giornata di ieri le dimissioni di mister Gianluca Caragiuli.

Seppur con enorme dispiacere, la società intende rispettare la scelta ed accettare le dimissioni, cogliendo l'occasione per ringraziare mister Caragiuli per l'ineguagliabile lavoro svolto in questi tre anni, prima come Responsabile del Settore Giovanile e poi come Allenatore della Prima Squadra, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera sportiva.

In accordi, pubblichiamo la lettera di dimissioni di mister Caragiuli.

"Direttore,

dopo una prestazione così, il sottoscritto nella qualità di allenatore della prima squadra, con la presente, intende rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni volontarie, poichè non sussistono le condizioni umane per poter portare a termine l’incarico conferitomi e per dare una scossa al gruppo squadra con la speranza di non vanificare tutto ciò che è stato fatto durante l'anno.

Qualifico il mio intendimento come atto di responsabilità nei confronti del paese, della squadra, dello staff intero, nonchè della società a cui rivolgo i miei ringraziamenti per avermi dato la possibilità di confrontarmi con questa realtà e per avermi fatto vivere un’esperienza, sia sotto l’aspetto professionale che umano, formativa. Auguro, pertanto, al Leverano Football tutte le Migliori Fortune. Gianluca Caragiuli".

Fonte: comunicato ufficiale Leverano