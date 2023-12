Promozione Puglia, Galatina: dal Città di Gallipoli arriva Simone Passaseo

Colpo per la porta per il Galatina, che da poco ha annunciato Graziano Tartaglia come nuovo allenatore. La società bianconera ha ingaggiato il portiere classe 1993 Simone Passaseo: l'estremo difensore è reduce dall'avventura al Città di Gallipoli, con cui ha giocato dal 2021 fino a questa prima parte di stagione conquistando il salto dalla Promozione alla Serie D.

Per lui, finora, dieci presenze tra campionato e Coppa Italia Serie D. In passato ha vestito anche le maglie di Atletico Racale e Galatone.