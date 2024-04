Spareggi Eccellenza e Promozione, ecco quando si giocheranno

La LND Puglia ha ufficializzato le date nelle quali si svolgeranno i playoff e i playout dei campionati di Eccellenza e Promozione. Gli spareggi infatti andranno in scena a partire da domenica 21 aprile.

Per quanto riguarda le squadre salentine di Eccellenza, l'Ugento è andato direttamente in finale playoff dove affronterà la vincente tra Bisceglie e Molfetta; Virtus Matino e Novoli invece disputeranno il playout per non retrocedere.

In ottica Promozione invece, il Taurisano ha avuto accesso alla finale dei playoff di girone, nella quale se la vedrà contro una tra Grottaglie e Leverano; ai playout invece sarà derby salentino tra Polisportiva Galatone e Veglie.