Piazza lo Sport: nel cuore della città, le associazioni, gli atleti e gli appassionati

LECCE – Lungo l’asse centrale della città, tra piazza Mazzini e piazza Sant’Oronzo, si svolgerà dalle 9 alle 13 di domenica la manifestazione “Piazza lo Sport”, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Lecce e con il sostegno della Regione Puglia.

Protagoniste della mattinata saranno decine e decine di associazioni sportive dilettantistiche, i cui atleti si esibiranno per promuovere le rispettive discipline: volley, dama, scacchi, arti marziali, basket in carrozzina, bocce paralimpiche, calcio, tennis e padel, bridge, danza sportiva, pattinaggio, sport cinofili, ginnastica artistica, kick boxe, muay thai, boxe, yoga, pole dance, beach volley, scherma, scherma storica, ginnastica militare e ciclismo. A fianco delle associazioni il Coni, il Comitato Paralimpico, Sport e Salute, il Cus, le federazioni sportive e gli enti di promozione della pratica sportiva.

“Portiamo in piazza le associazioni sportive, tutte, per ribadire – ha dichiarato l’assessore allo Sport Paolo Foresio – l’importanza per tutti, a qualsiasi età, di praticare sport. Sarà una bella giornata dedicata alle discipline che vengono praticate in città, una festa dello sport. una vetrina per le associazioni del territorio e soprattutto un momento di sensibilizzazione su quanto lo sport sia importante per mantenersi in buona salute e quanto sia importante effettuare i controlli periodici e mangiare correttamente. Ringrazio tutte le federazioni, ads e eps che hanno aderito numerose e con entusiasmo, oltre alla Pro Loco Lecce e alle altre realtà che ci affiancano e sostengono nell'organizzazione. L'intenzione dell’amministrazione è di rendere Piazza lo Sport un appuntamento fisso che sia il preludio alla Notte Bianca dello Sport che abbiamo intenzione di organizzare in primavera”.

Grazie al sostegno dell'Ordine dei Medici, dell'Ordine dei Biologi nutrizionisti e dell'associazione Chiave d'Argento, ci saranno dei punti informativi lungo il percorso per approfondire temi legati alla salute, alla corretta alimentazione e alla dieta mediterranea. L’associazione Assocuore eseguirà gratuitamente uno screening cardiologico ai cittadini e alle cittadine che visiteranno in piazza Sant'Oronzo il gazebo della Croce Rossa Italiana, partner di questa iniziativa. Lo screening comprenderà, oltre alla visita clinica e alla rilevazione della pressione arteriosa, anche l’elettrocardiogramma, e per la prima volta in contesti del genere, anche ecocardioscopie, grazie alla collaborazione della ditta Predit di Bar.