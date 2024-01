Melendugno, tutte le avversarie da affrontare nella Pool Salvezza di A2

Ancora una fatica e poi la regular season della Narconon Melendugno sarà terminata, ma non certo il suo primo campionato di A2. La formazione salentina dovrà disputare la Pool Salvezza, la seconda fase della stagione che mette in palio la permanenza nella seconda categoria nazionale del volley femminile. Le squadre ammesse sono 10 e cinque di loro scenderanno in B1, mentre le altre cinque rimarranno in A2. Le ragazze di coach Napolitano ripartiranno dai punti già conquistati nelle 18 gare di campionato, dunque sarà fondamentale chiudere nel migliore dei modi il girone di ritorno della regular season.

Domenica 21 gennaio Melendugno ospiterà a Lecce l’Offanengo che la precede di appena un punto in classifica. Già con i 19 punti conquistati finora, il club rossonero è il terzo in assoluto per quel che riguarda la graduatoria di quelli che devono salvarsi: soltanto la Millenium Brescia (23) e appunto l’Offanengo (20) hanno fatto meglio, mentre la Narconon vanta lo stesso bottino della VTB Bologna. Come funzionerà ora la Pool Salvezza nello specifico? Melendugno dovrà vedersela, in gare di andata e ritorno, contro le avversarie ancora non affrontate perché inserite nell’altro girone dell’A2. Il calendario è stato stilato nelle ultime ore: si comincerà il 28 gennaio con la trasferta calabrese di Soverato, poi il 4 febbraio sarà la volta del primo match interno, quando a Lecce arriverà Brescia.

L’11 febbraio un nuovo viaggio non semplice per raggiungere Trebaseleghe e sfidare l’AltaFratte Padova, mentre il 25 febbraio al Palazzetto San Giuseppe da Copertino ci sarà il match contro Bologna. La quinta giornata è in programma il 5 marzo (gara esterna a Pescara), prima di procedere con il ritorno: il calendario prevede nell’ordine Melendugno-Soverato (10 marzo), Brescia-Melendugno (17 marzo), Melendugno-Padova (24 marzo), Bologna-Melendugno (30 marzo) e Melendugno-Pescara (7 aprile).